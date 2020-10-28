Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с органами прокуратуры успешно наладила системную работу в сфере борьбы с коррупцией, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании с руководством Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции во вторник.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украины в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - подчеркнула Венедиктова, сообщает пресс-служба Нацполиции в соцсети Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков согласился с генпрокурором и отметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

По категориям правонарушений среди направленных в суд уголовных производств больше всего присвоений, растрат имущества или завладений им путем злоупотребления служебным положением – 1347, получений неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотреблений властью или служебным положением - 147 и злоупотреблений влиянием 43.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в этом году также было составлено более 10 тыс. протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.