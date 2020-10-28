События

11:11 28.10.2020

Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

2 мин читать
Нацполиция Украины на треть повысила количество раскрытых коррупционных преступлений - Венедиктова

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с органами прокуратуры успешно наладила системную работу в сфере борьбы с коррупцией, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании с руководством Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции во вторник.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украины в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть в этом году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны", - подчеркнула Венедиктова, сообщает пресс-служба Нацполиции в соцсети Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков согласился с генпрокурором и отметил, что объем совместной работы - колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

По категориям правонарушений среди направленных в суд уголовных производств больше всего присвоений, растрат имущества или завладений им путем злоупотребления служебным положением – 1347, получений неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотреблений властью или служебным положением - 147 и злоупотреблений влиянием 43.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в этом году также было составлено более 10 тыс. протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.

Теги: #венедиктова #коррупция #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 28.10.2020
СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

10:14 28.10.2020
Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

18:51 27.10.2020
КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

18:48 27.10.2020
Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

09:46 27.10.2020
Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

06:06 27.10.2020
Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

20:53 26.10.2020
ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

ГБР должно за 2 месяца скорректировать работу и устранить выявленные недостатки – Венедиктова

18:23 26.10.2020
Полиция Черниговской области зарегистрировала на округе №208 в день выборов три события, связанные с избирательным процессом

Полиция Черниговской области зарегистрировала на округе №208 в день выборов три события, связанные с избирательным процессом

10:04 26.10.2020
В Винницкой области ночью двое мужчин напали на членов избирательной комиссии и пытались завладеть документацией - полиция

В Винницкой области ночью двое мужчин напали на членов избирательной комиссии и пытались завладеть документацией - полиция

03:39 26.10.2020
В Одесской области правоохранители начали 9 уголовных производств и составили 19 админпротоколов из-за нарушений избирательного законодательства

В Одесской области правоохранители начали 9 уголовных производств и составили 19 админпротоколов из-за нарушений избирательного законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявили 563 новых случая COVID-19, в том числе у 14 медиков - Кличко

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

Система электронного декларирования и ответственности за нарушение этих правил будет сохранена – Офис президента о решении КС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявили 563 новых случая COVID-19, в том числе у 14 медиков - Кличко

В ВСУ за сутки выявлен 101 новый случай COVID-19

Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Нацполиции

Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге - глава "Укрзализныци"

После звонка Помпео Лукашенко политзаключенный Виталий Шкляров покинул Беларусь

"Укрзализныця" запускает дополнительные пригородные поезда на Тетеревском направлении

Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

Украине чтят память погибших во Второй мировой войне

Четыре человека погибло, один госпитализирован в результате ДТП на Сумщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА