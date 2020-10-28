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10:54 28.10.2020

СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

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СБУ с начала года начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям - Баканов

По материалам Службы безопасности Украины с начала текущего года было начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений, сообщено о подозрении 679 лицам, рассказал глава СБУ Иван Баканов на оперативном совещании с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"104 человека осуждены и 143 должностные лица уволены. По его (Баканова – ИФ) информации, в органах власти различных уровней Службой выявлено больше всего коррупционных правонарушений", - указывается в сообщении.

Также было начато 208 уголовных производств по фактам коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов.

Венедиктова подчеркнула важность координации усилий для ускорения результатов в этой сфере до конца года.

"С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел", - отметила генпрокурор.

Теги: #баканов #сбу #коррупция
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