Полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства в Петропавловской Борщаговке под Киевом, изъято 72,5 тыс грн.

Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставление ложных сведений в органы ведения Государственного реестра в с.Петропавловская Борщаговка Бучанского (ранее - Киево-Святошинского) района Киевской области.

"Правоохранители во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и изчили записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тысячи гривен", - сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В полиции рассказали, что одна из народных депутатов пояснила правоохранителям, что придя на внеочередной прием к сельскому голове Петропавловской Борщаговки обнаружила, что секретарь сельского совета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, не являясь членом участкового избиркома. Также один из сотрудников сельсовета вытолкал ее из помещения после того, как она сфотографировала избирательные документы.

Следователи полиции открыли производства по ч.2 ст.351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, во вторник народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила, что в Борщаговской объединенной территориальной громаде (ОТГ) происходит массовый подкуп и фальсификация результатов в пользу сельского головы Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского, который является также кандидатом на пост главы ОТГ.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ, и кабинет Кадебского находятся в одном здании. Протоколы с большинства участков не принимались и несколько раз отправлялись на уточнение. Нардеп рассказала, что зашла в кабинет Кадебского и увидела на столе у его секретарши протоколы с мокрыми печатями, попыталась сфотографировать их; после этого на нее совершили нападение заместитель Кадебского и завхоз. Нардеп вызвала полицию и написала заявление о препятствовании деятельности народного депутата.

Сюмар рассказала, что в ходе следствия в кабинете были обнаружены списки и паспортные данные избирателей, наличные средства, сфальсифицированные удостоверения членов теризбиркома, протоколы с мокрыми печатями, то есть фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ.