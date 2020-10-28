После звонка Помпео Лукашенко политзаключенный Виталий Шкляров покинул Беларусь
Известный белорусский политзаключенный Виталий Шкляров сегодня покинул страну. Об этом рассказал его адвокат Антон Гашинский. Он отметил, что защитой Шклярова было подано ходатайство о разрешении на выезд из Беларуси, которое было удовлетворено.
Гашинский также добавил, что вопрос разрешения Шклярову покинуть Беларусь обсуждался в ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Его мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось - он все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд — это безусловно следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка", - рассказал адвокат.
Он также добавил, что Шкляров из Беларуси выехал в Украину, а оттуда – в Вашингтон.
Напомним, ранее Виталий Шкляров был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Власти Беларуси 29 июля задержали известного оппозиционного политика и политтехнолога Василия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. В августе Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.
Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты Соединенных Штатов Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был одним из руководителей кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на американке и является гражданином США и Беларуси.
В ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган, от имени страны призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. С таким же заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.