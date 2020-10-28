"Укрзализныця" запускает дополнительные пригородные поезда на Тетеревском направлении

АО "Укрзализныця" (УЗ) запускает дополнительные утренние и вечерние поезда на Тетеревском направлении, сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

"Непросто без ресурсов, но начинаем системно рассматривать наиболее "перенаселенные" пригородные маршруты, где люди добираются до городов как "кильки в банке". Так, в столичном регионе одним из наиболее перегруженных является Тетеревское направление (это и Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). Здесь же и существенные автомобильные пробки. Я лично на это направление получаю больше всего жалоб на перегрузки, и по нашим замерам в пиковые времена здесь населенность поездов составляет под 140-150%. Поэтому, "Юго-Западная железная дорога" нашла возможность перераспределить ресурс", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, в частности, запускаются следующие рейсы: утренние – 6602 Тетерев – Борщаговка (04:05/05:54), 7008 Бородянка – Борщаговка (07:55/09:11), 6616 Бородянка – Борщаговка (10:00/11:21); вечерние – 7009 Святошин – Бородянка (18:22/19:17), 6625 Киев – Тетерев (19:20/21:16).

"Надеемся, что это поможет пассажирам сохранить здоровье, ну, а часть людей дополнительно пересядет с авто и будет выбирать "Укрзализныцю", - добавил Перцовский.