Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда, Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые в среду голосовали за признание соответствующей статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины неконституционной.

"Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях", - указывается на сайте НАПК.

В частности, в декларации Головатого за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений, а декларации Завгородней за 2018 год - на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 год – на 754 тыс. грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцами к правде о жизни чиновников", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

В агентстве отмечают, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи КС Владимира Мойсика установили признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа. Ранее НАПК также составили административные протоколы по непредставлениию сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КС Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

"После обнародования решения мы продолжим информировать общество о дальнейших результатах работы в направлении развития указанных практик", - говорится в сообщении.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции. Источник в суде сообщил, что КС на закрытом заседании принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.