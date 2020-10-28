Украине чтят память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в день 76-й годовщины изгнания нацистских захватчиков из Украины почтил память погибших во второй мировой войне.

"Украина всегда будет помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю от захватчиков. За мир украинцы заплатили очень высокую цену, и наивысшим почтением доброй памяти павших является наша с вами преданность делу сохранения мира", - сказал Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

От имени президента был установлен венок на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь написал в соцсети Twitter: "Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни освободил Украину от фашистских войск. Герои того времени без колебаний встали на защиту будущего своей страны. Мы кланяемся всем, кто освободил родную землю от врага, и гордимся их героизмом и стойкостью!"