Четыре человека погибло, один госпитализирован в результате ДТП на Сумщине

В Шосткинском районе (Сумская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, госпитализирована пострадавшая пассажирка, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

По информации правоохранителей, происшествие произошло в ночь на среду, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Как предварительно установлено, 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.