События

08:22 28.10.2020

Четыре человека погибло, один госпитализирован в результате ДТП на Сумщине

1 мин читать
Четыре человека погибло, один госпитализирован в результате ДТП на Сумщине

В Шосткинском районе (Сумская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, госпитализирована пострадавшая пассажирка, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

По информации правоохранителей, происшествие произошло в ночь на среду, около 03.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Как предварительно установлено, 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Теги: #сумская_область #дтп_жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:05 27.10.2020
Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконного участкового избиркома

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконного участкового избиркома

09:46 27.10.2020
Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

15:17 26.10.2020
"Киевстар" запустил 4G в 182 селах Сумской области

"Киевстар" запустил 4G в 182 селах Сумской области

14:59 24.10.2020
Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

01:42 24.10.2020
На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

19:19 23.10.2020
В Сумской области депутат облсовета вымогал "спонсорскую помощь" у руководителя коммунального предприятия – СБУ

В Сумской области депутат облсовета вымогал "спонсорскую помощь" у руководителя коммунального предприятия – СБУ

17:31 12.10.2020
Подрыватели банкоматов "задержаны "на горячем" возле терминала ПриватБанка в Сумской области

Подрыватели банкоматов "задержаны "на горячем" возле терминала ПриватБанка в Сумской области

06:50 12.10.2020
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

02:38 25.09.2020
На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

00:39 23.09.2020
Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

Система электронного декларирования и ответственности за нарушение этих правил будет сохранена – Офис президента о решении КС

Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов – Вениславский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Борисполе у гражданина Украины изъяли 103 антикварных предмета, которые он пытался вывезти в Нидерланды

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 млн

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

На Буковине с начала эпидемии COVID-19 заболело более 20,5 тыс. человек, с начала суток – 392

Глава Евросовета призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин" перед лицом второй волны COVID-19

NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА