В Борисполе у гражданина Украины изъяли 103 антикварных предмета, которые он пытался вывезти в Нидерланды

103 предмета, киевлянин пытался незаконно вывезти в Амстердам через аэропорт "Борисполь", предметы изъяты, сообщили в пресс-службе Гостаможенной службы Украины.

"Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы изъяты старинные медные кольца, наконечники к стрелам, монеты Европы (1512), Российской Империи (1894 год) и Третьего рейха (1933 год), военные немецкие награды, в том числе ордена "Железный крест", металлические портсигары времен третьего рейха с клеймом "Alpaccа" 750 пробы, пряжки, печати, опасные бритвы "Solingen", все - с нацистской символикой, полевые телефоны, танковый телескоп, наручные и карманные часы, рюмки в филигранном выполнении тому подобное. Предметы находились в вещах пассажира, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Нидерланды", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Согласно информации, для прохождения таможенного контроля 39-летний киевлянин воспользовался "зеленым коридором", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или таких, на вывоз которых требуется разрешение.

"При проверке ручной клади, в рюкзаке пассажира таможенники обнаружили отдельные предметы культурного потребления и предметы военного образца. Это стало основанием для проверки багажных мест данного гражданина", – сказано в сообщении.

Сканирующая система показала наличие значительного количества металлических предметов в чемоданах пассажира, после чего весь его багаж был осмотрен. В общем таможенники обнаружили 103 предмета, которые не были задекларированы в письменном виде. "За консультацией по поводу перемещения этих предметов через таможенную границу Украины на момент прохождения таможенного контроля мужчина к сотрудникам Киевской таможни не обращался", – подчеркнули в ведомстве.

В своих объяснениях гражданин пытался возразить, что данные предметы имеют культурную ценность и сообщил, что скупал их на "блошиных рынках" для клиентов в Амстердаме. Однако подтвердить свои слова разрешительными документами, которые давали бы ему право вывезти предметы за границу, пассажир не смог.

"Экспертная оценка выявленного будет проведена дополнительно. Она установит стоимость и ценность данных предметов. Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Предметы изъяты до вынесения судом решения по делу", – сообщили в ГТСУ.