Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил об атаке, совершенной на сайт кампании.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами, чтобы выяснить источник атаки", - сообщил директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мертоу в твиттере.

Он отметил, что злоумышленники не получили доступ ни к какой конфиденциальной информации.

Работа сайта восстановлена, добавил он.