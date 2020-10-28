События

07:14 28.10.2020

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумел, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

"С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", – отметили в сводке.

Теги: #оос #сводка
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