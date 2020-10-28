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06:53 28.10.2020

Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

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Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

На территории РФ с 28 октября вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах, следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в постановлении Поповой, которое было опубликовано на интернет-портале правовой информации во вторник.

Роспотребнадзор разъяснил, что "под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек".

Помимо этого, ведомство рекомендовало с 28 октября запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (. . .) рекомендовать (. . .) запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", - говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Кроме того, в постановлении сказано о необходимости усиления мер дезинфекции "на общественном транспорте, во всех местах массового пребывания людей: в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально - зрелищных, культурно- просветительских и зрелищно - развлекательных мероприятиях".

Там также говорится о необходимости "принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска", в первую очередь речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

В постановлении отмечается, что перечисленные меры предлагаются "в целях снижения риска распространения COVID-19 в РФ в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом".

Теги: #маски #режим #россия #коронавирус
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