События

05:46 28.10.2020

На Буковине с начала эпидемии COVID-19 заболело более 20,5 тыс. человек, с начала суток – 392

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На Буковине с начала эпидемии COVID-19 заболело более 20,5 тыс. человек, с начала суток – 392

По состоянию на вечер вторника в Черновицкой области зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусом, количество больных с начала эпидемии превысило 20,5 тыс. человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Согласно опубликованной Осачуком на странице в Фейсбук информациии, состоянием на вечер вторника, 27 октября, за сутки зарегистрировано 392 новых случая инфицирования, 80 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 20 509 человек, 10 179 выздоровело, 446 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 1598 образцов.

Теги: #буковина #коронавирус
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