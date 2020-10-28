На Буковине с начала эпидемии COVID-19 заболело более 20,5 тыс. человек, с начала суток – 392

По состоянию на вечер вторника в Черновицкой области зарегистрировано 392 новых случая заболевания коронавирусом, количество больных с начала эпидемии превысило 20,5 тыс. человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Согласно опубликованной Осачуком на странице в Фейсбук информациии, состоянием на вечер вторника, 27 октября, за сутки зарегистрировано 392 новых случая инфицирования, 80 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 20 509 человек, 10 179 выздоровело, 446 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 1598 образцов.