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04:46 28.10.2020

Глава Евросовета призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин" перед лицом второй волны COVID-19

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Глава Евросовета призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин" перед лицом второй волны COVID-19

Перед лицом второй волны пандемии COVID-19, которая накрыла все Европу, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС к дальнейшей координации, созданию "союза тестов и вакцин".

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", - заявил он во вторник вечером, приглашая лидеров стран ЕС на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции.

Он отметил, что в странах ЕС "за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь мы должны избежать трагедии".

Глава Евросовета подчеркнул, что государства ЕС должны в ближайшее время договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

"Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, - это вакцины, - отметил он. - Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только y ради самой себя, но и на благо всего остального мира".

В Брюсселе уже разрабатывается стратегия вакцинации, целью которой является определение критериев распространения вакцин среди стран ЕС, чтобы любой ценой избежать хаоса.

Разнообразие вакцин, которые, как ожидается, поступят в обращение в ЕС "в течение следующих нескольких месяцев", может создать логистические проблемы, и к ним страны союза должны быть готовы, отметил Мишель.

Некоторые вакцины будут однократными, для других потребуется прививка в два приема. Одни можно будет хранить в обычных холодильниках, а другие придется держать при температуре в несколько десятков градусов ниже нуля. Организационные проблемы нужно планировать и решать сегодня.

"Кампания вакцинации также потребует механизмов надзора, в частности, для мониторинга эффективности и любых побочных эффектов вакцин. Это особенно важно, если учесть, что на разработку вакцины обычно уходит десять лет, а не один", - заметил глава Евросовета.

"Перед лицом этого исключительного кризиса мы должны действовать быстро и решительно. За несколько месяцев мы стали свидетелями как неудач, так и успехов. Но буря еще не закончилась, и мы все в одной лодке", - сказал он.

Теги: #ес #тесты #вакцины #коронавирус
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