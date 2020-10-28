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00:42 28.10.2020

Уголовные производства открыты по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК Петропавловской Борщаговки на Киевщине

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Уголовные производства открыты по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК Петропавловской Борщаговки на Киевщине

Правоохранители открыли уголовные производства по нарушениям избирательного законодательства в ТИК села Петропавловская Борщаговка, а также воспрепятствованию деятельности народного депутата Украины, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Полиция Киевщины открыла уголовные производства по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК села Петропавловская Борщаговка", – говорится в сообщении на странице полиции Киевской области в Фейсбуке.

Правоохранители уточнили, что следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставление ложных сведений в органы ведения Государственного реестра.

В частности, на один из избирательных участков Киево-Святошинского района прибыла народный депутат с вопросом о затягивании подсчета голосов результатов голосования и сфотографировала избирательные документы. На это работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения. "Сразу после сообщения на 102 на указанной адрес за несколько секунд прибыла следственно-оперативная группа", – отметили в полиции.

На месте происшествия полицейские провели осмотр помещения где во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и изъяли записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тыс. грн.

"Вместе с тем, народный депутат пояснила, что придя на внеочередной прием к сельскому председателю села Петропавловская Борщаговка она обнаружила, что секретарь сельского совета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК", – сказано в сообщении.

По данным фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. ч. 1 ст.351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч.2 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) УК Украины.

"Устанавливаются все обстоятельства, причины совершенных преступлений и причастных к совершению этих уголовных правонарушений", – подчеркнули в полиции.

Теги: #киевская #нарушения #выборы
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