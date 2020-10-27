Средства из бюджета следует перераспределять на более насущные вопросы, в частности, на дофинансирование судебной системы – депутат Бабий

Средства из государственного бюджета следует перераспределять на более насущные проблемы, в частности, на дофинансирование судебной системы, когда не хватает средства даже на базовые расходы для работы судов, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий.

"Даже если оставить за пределами дискуссии вопрос, корректно ли вообще забирать бюджетное финансирование у одного из наиболее уязвимых слоев населения, должен отметить, что в современной Украине есть более насущные вопросы, чем строительство монастыря или создание центра авиатехники. В значительном дофинансировании нуждается судебная система, которая сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, средств не хватает даже на базовые расходы для работы судов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распоряжение Кабинета министров о передаче части бюджетных назначений и перераспределении некоторых расходов, предусмотренных для реализации государственных инвестиционных проектов в 2020 году.

По словам депутата, сегодня сложилась ситуация, когда при фактическом отсутствии главы Государственной судебной администрации некому отстаивать судебную систему в плане финансирования, поэтому "угроза прекращения осуществления правосудия стала вполне реальной".

"Убежден, что лучшим решением в этой ситуации было бы возвращение средств в государственный бюджет и перераспределение их, с учетом более актуальных современных экономических потребностей. Вопрос, почему эти бюджетные средства не могут быть освоены до конца года, очевидно, находится в сфере влияния той самой недофинансированной судебной системы", - отметил Бабий.

Как сообщалось, Кабмин перенаправил 61,5 млн грн из проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" на ремонт дорог во Львовской области. 27 октября в правительстве заявили, что перераспределение средств из программы "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021 году.

"Решение межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта "Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году", - сообщила пресс-служба правительства.

С этой целью Минэкономики внесло проект постановления, которое обеспечит выполнение этого решения в 2021 году, а само решение о перераспределении средств будет согласовано с бюджетным комитетом Верховной Рады.

"Дополнительно отметим, что решение комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за восемь месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году", - подчеркнули в правительстве.