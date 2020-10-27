Семья Садового заболела коронавирусом, у мэра Львова тест отрицательный

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, у градоначальника тест отрицательный.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке", – написал Садовой на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Он отметил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.

"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", – написал градоначальник Львова.

"Кате с Марией Михайловной желаю скорейшего выздоровления. К моменту получения родными негативных ПЦР-тестов контактировать с ними не буду", – подчеркнул Садовой.