Система электронного декларирования и ответственности за недостоверные данные в Украине будет сохранена – Офис президента о решении КС

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил, заявили в Офисе президента Украины.

"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - говорится в заявлении на сайте ОП в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов.

В ОП указали, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, и элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства", - отмечается в сообщении.

Офис президента подчеркивает, что "нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике".

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОП.

В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда по этому делу. "Осознаем, что решения Конституционного суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой", - заявили в ОП.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский.

"Принимая это решение, Конституционный суд Украины, на мой взгляд, допустил ряд нарушений собственного регламента, которые предусматривают, что, во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та поспешность, с которой КС принимает такое решение, заставляет засомневаться в объективности и непредвзятости судей Конституционного суда", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.