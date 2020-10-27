События

21:39 27.10.2020

За организацию массовых беспорядков и участие в них в Беларуси заведено более 500 уголовных дел

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За организацию массовых беспорядков и участие в них в Беларуси заведено более 500 уголовных дел

Более 500 уголовных делах завели в Беларуси за организацию и участие в массовых беспорядках, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Андрей Сербун во вторник.

"В текущем году, особенно в последние несколько месяцев, мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - отметил Сербун.

По его словам, подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в Минске.

"Каждый правонарушитель будет установлен, и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - заявил Сербун и подчеркнул, что идёт радикализация протестного движения.

Теги: #дела #генпрокуратура #протесты #беларусь
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