Решение ОАСК по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом – Офис президента

Решение Окружного административного суда города Киева по иску к Национальному антикоррупционному бюро Украины не является окончательным, а исключительный перечень основания для увольнения директора НАБУ четко прописан в законодательстве и может быть изменен только Верховной Радой Украины, отмечают в Офисе президента.

"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", - говорится в заявлении на сайте ОП во вторник.

В Офисе президента подчеркнули, что исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. "Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда", - указывается в сообщении.

В ОП напомнили, что придерживаются принципиальной позиции о невмешательстве в работу судебной ветви власти, но отмечают, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы государства или отдельные должностные лица этих органов, в любом случае не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры.

Офис президента напоминает, что Конституционный суд Украины недавно признал некоторые положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, что не отвечают Конституции. "Независимо от того, как кто оценивает это решение, для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм. Надеемся, что народные избранники не будут затягивать этот процесс. Но опять же подчеркиваем, что независимость и институциональная способность НАБУ должны быть обеспечены и в дальнейшем", - заявили на Банковой.

В ОП напомнили, что президент Владимир Зеленский сразу после прихода к власти ликвидировал все препятствия для эффективной работы НАБУ, которую "последовательно блокировали в течение предыдущих пяти лет".

"Еще в мае 2019 года президент поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений. В октябре 2019 года глава государства подписал закон, который предоставил НАБУ полную оперативную независимость – так называемое право на прослушивание. Более года назад заработал и Высший антикоррупционный суд. Итак, все политические решения для того, чтобы НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой могли показать отличный результат, были приняты. Вместе со всем обществом ожидаем от антикоррупционных органов именно такого результата. Предостерегаем всех, кто так или иначе заинтересован в разрушении наших антикоррупционных органов, от спекуляций и попыток создать государству институциональные проблемы. Вектор развития четко обозначены президентом – коррупции не место в Украине при любых обстоятельствах", - подчеркнули в ОП.

27 октября Окружной административный суд Киева сообщил, что направил в Государственное бюро расследований определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Также Минюсту, согласно определению суда, следует внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (ЕГР), чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины (КС) или отдельного постановления.

В НАБУ заявили, что решение Окружного административного суда Киева от 26 октября о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле, а его цель - заблокировать работу учреждения, которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти.

В НАБУ подчеркнули, что увольнение с должности директора НАБУ может происходить исключительно на основаниях, предусмотренным законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".