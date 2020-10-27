Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи до 17.00, потерь нет

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 27 октября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а возле населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате враждебного провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, украинские подразделения продолжают соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме того, во вторник в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры, сейчас восстановительные работы продолжаются на 9 объектах.