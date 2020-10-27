Венедиктова оценила результаты работы следователей ГФС как "неутешительные"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила низкие результаты работы следователей Государственной фискальной службы в 2020 году, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, на оперативном совещании Венедиктова заслушала отчет главы ГФС Сергея Солодченко о результатах работы за текущий год и отметила низкое количество уголовных производств, которые направлены в суд с обвинительным актом – всего 12% от общего количества производств, досудебное расследование в которых проводят следователи ГФС.

"Нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но здесь к сожалению результаты неутешительны. В суд направлено лишь 7 уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем - это очень мало. Разумеется, есть ограничения, связанные с пандемией, но предыдущие наработки к обвинительным актам уже можно было доказать. Нет системного подхода", - заявила Венедиктова.

Кроме того, генпрокурор обратила внимание на важность возмещения убытков в уголовных производствах, которые расследуются ГФС.

"Мы должны акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет", - отметила она.

Также Венедиктова подчеркнула, что требует дополнительного внимания вопрос разоблачения незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, по которым бюджет несет значительные потери.

Участники совещания обсудили совместную работу, определили проблемы, которые влияют на достижение результатов в сфере борьбы с преступлениями и пути их преодоления.