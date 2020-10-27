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20:12 27.10.2020

ВАКС решил возобновить производство в деле "Роттердам+"

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ВАКС решил возобновить производство в деле "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд решил возобновить уголовное производство в деле "Роттердам+", сообщил руководитель выступавшей истцом в данном деле общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин.

"ВАКС отменил незаконное постановление о закрытии производства по Роттердам+. Спасибо судье Оксане Олейник", – написал он в Facebook во вторник вечером.

Шабунин отметил, что решение суда не подлежит апелляции, поэтому Генеральная прокуратура обязана срочно возобновить расследование.

В то же время, по его словам, после возобновления дела остается только три дня на его передачу в суд.

"Чтобы это произошло, Венедиктова (Ирина Венедиктова, генеральный прокурор – ИФ) обязана не только возобновить производство, но и сразу заменить в нем процессуального руководителя. Того, который это производство незаконно закрыл", – считает Шабунин.

ЦПК в своем телеграмм-канале отметил, что ему удалось доказать суду, что прокурор САП Виталий Пономаренко безосновательно закрыл дело, отбросив большой объем доказательств и сославшись на экспертизу, которая как не доказала, так и не опровергла вред от формулы.

ЦПК уточнил, что постановление прокурора о закрытии дела оспаривал также Никопольский завод ферросплавов.

Как сообщалось, ВАКС, рассматривавший жалобу экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, на заседании 24 сентября отказался возобновлять закрытое САП 28 августа "дело "Роттердам+". О намерениях оспорить решение суда сообщил Центр противодействия коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро со своей стороны подало жалобу на действия прокурора, закрывшего дело, и.о. руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры и Генеральному прокурору.

В САП 28 августа заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Решение САП закрыть уголовное производство в деле, известном как "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений, заявил энергохолдинг "ДТЭК".

НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

Теги: #роттердам #электроэнергия #энергетика
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