В Великобритании зафиксирован рекордный суточный показатель смертности людей с COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный с мая суточный прирост летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 - скончались 367 инфицированных, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 27 мая, когда за сутки скончались 422 заразившихся. Также сегодняшний показатель на 256 выше вчерашнего.

Директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл предупредила, что уровни смертности могут какое-то время сохраниться.

"Мы продолжаем следить за тенденцией роста смертей и, вероятно, это (рост) будет продолжится какое-то время", - говорится в заявлении Дойл.

Кроме того, за сутки диагностировали еще 22 тыс. 885 случаев заражения COVID-19, что почти на 2 тыс. выше, чем на в понедельник.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявили 917,5 тыс. случаев коронавируса, более 45 тыс. инфицированных скончались.

"Каждый день мы видим все больше людей с положительным тестом (на COVID-19) и увеличение госпитализаций", - отметила Дойл.

"Серьезные заболевания, вызванные инфекцией, которые приводят к необходимости госпитализаций, к сожалению, могут привести к большему количеству смертей, связанных с COVID-19", - добавила эксперт.

Как отмечает Sky News, ссылаясь на данные Национальной статистической службы Великобритании, недельные показатели смертельных исходов среди пациентов с COVID-19 возросли более чем в два раза. Так, в Англии и Уэльсе зафиксировали 670 смертей за неделю 12-16 октября в то время, как на предшествующей ей неделе скончались 438 инфицированных.

По данным телеканала, смертность увеличилась во всех регионах Англии и Уэльса.