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19:58 27.10.2020

В некоторых странах Европы стремительно растет суточный показатель смерти среди заболевших COVID-19 - ВОЗ

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В некоторых странах Европы стремительно растет суточный показатель смерти среди заболевших COVID-19 - ВОЗ

В ряде стран Европы за неделю сильно возрос ежесуточный показатель числа случаев коронавируса COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис.

По словам Харрис, по европейскому региону наблюдается "интенсивный и тревожный рост случаев (заражения) и смертей: ежесуточное число случаев (заражений) возросло на треть и, к сожалению, ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей".

По ее словам, такая ситуация складывается, в частности, в Великобритании, Испании и Франции.

Харрис выразила беспокойство в связи с переполненностью больниц тяжело больными пациентами, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.

При этом она заявила, что рекомендации ВОЗ не включают в себя ввод общенационального карантина.

"Хотя мы и понимаем, почему властям в некоторой степени проще сделать это (ввести карантин), мы не хотим видеть пострадавшую экономику, потому что это наносит ущерб и здравоохранению", - сказала пресс-секретарь.

"Но нужно защищать и здоровье, чтобы защитить экономику", - добавила она.

Кроме того, пресс-секретарь ВОЗ отметила, что людям, которым не должны самоизолироваться, необходимо предоставить более четкое руководство по самоизоляции, властям необходимо ежедневно проверять их.

"Если людям помогут это делать (самоизолироваться - ИФ), они будут это делать, но, если они получают такое сообщение и это просто постер или фрагментированная информация, никто не воспримет это всерьез. Они не будут этого делать", - заявила Харрис.

По ее словам, страны в восточной Азии эффективнее справляются с мониторингом самоизоляции отдельных лиц и с контролированием распространения самого вируса.

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться в странах Европы, в частности, во Франции, Италии и Испании, становится все сложнее взять вирус под контроль. В этих странах власти постепенно ужесточают меры по борьбе с COVID-19, в том числе вводят комендантский час в ночное время и ограничивают работу общественных заведений.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 8,7 млн случаев коронавируса, более 255 тыс. инфицированных скончались.

На первом месте по темпам распространения COVID-19 стоит Россия (более 1,5 млн заражений), на втором - Франция (более 1,1 млн заражений), а на третьем - Испания (более 1 млн заражений).

Теги: #коронавирус #воз #мир
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