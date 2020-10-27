События

19:43 27.10.2020

Экс-главе Кагарлыцкого отделения полиции сообщили о подозрении - ГБР

1 мин читать
Экс-главе Кагарлыцкого отделения полиции сообщили о подозрении - ГБР

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве сообщили о подозрении экс-начальнику Кагарлыцкого отделения полиции в связи с бездействием при получении информации о совершении его подчиненными преступления.

"Во время досудебного расследования установлено, что в январе 2020 года дежурный Кагарлицкого отдела полиции в ночное время получил информацию о наличии на третьем этаже отделения полиции двух граждан, которые с использованием наручников были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отдела полиции, при этом любые документы о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц не составлялись. В дальнейшем дежурным средствами связи было сообщено об указанном происшествии начальнику отделения полиции", - сообщает пресс-служба ГБР.

В свою очередь начальник отделения, будучи надлежащим образом проинформированным о совершении его подчиненными насильственного исчезновения в отношении указанных лиц, не предпринял никаких мер для его прекращения и не уведомил о преступлении компетентные органы.

Экс-начальнику отделения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146-1 (насильственное исчезновение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Теги: #расследование #кагарлык #полицейские
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 27.10.2020
ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

15:33 24.10.2020
Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

14:28 24.10.2020
Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

19:15 19.10.2020
В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

20:33 07.10.2020
МОК обеспокоен возможными случаями нарушения прав спортсменов в Белоруссии и ведет свое расследование – Бах

МОК обеспокоен возможными случаями нарушения прав спортсменов в Белоруссии и ведет свое расследование – Бах

04:21 07.10.2020
Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

11:07 30.09.2020
Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

19:23 28.09.2020
В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

10:45 26.09.2020
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области, среди них техническая неисправность агрегатов самолета - ГБР

10:56 25.09.2020
В Нацгвардии начали служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках

В Нацгвардии начали служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

Заместители главы Офиса президента Смирнов и Ковалив заразились COVID-19, Зеленский и Ермак здоровы – пресс-секретарь президента

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель белорусской оппозиции Латушко посоветовал бастующим уйти с улиц

Бизнесмен Фукс перечислил 2,7 млн грн семьям погибших и пострадавшего в авиакатастрофе в Харьковской области

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

Иран строит подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана - МАГАТЭ

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Украинский независимый морской профсоюз обращает внимание международных организаций на проблемы экологии морских вод возле Крыма

После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

В Черновцах из-за карантина ограничили работу кафе и ресторанов до 18:00

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА