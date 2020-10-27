Экс-главе Кагарлыцкого отделения полиции сообщили о подозрении - ГБР

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве сообщили о подозрении экс-начальнику Кагарлыцкого отделения полиции в связи с бездействием при получении информации о совершении его подчиненными преступления.

"Во время досудебного расследования установлено, что в январе 2020 года дежурный Кагарлицкого отдела полиции в ночное время получил информацию о наличии на третьем этаже отделения полиции двух граждан, которые с использованием наручников были пристегнуты к батарее работниками сектора уголовного розыска указанного отдела полиции, при этом любые документы о задержании в установленном законодательством порядке в отношении задержанных лиц не составлялись. В дальнейшем дежурным средствами связи было сообщено об указанном происшествии начальнику отделения полиции", - сообщает пресс-служба ГБР.

В свою очередь начальник отделения, будучи надлежащим образом проинформированным о совершении его подчиненными насильственного исчезновения в отношении указанных лиц, не предпринял никаких мер для его прекращения и не уведомил о преступлении компетентные органы.

Экс-начальнику отделения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146-1 (насильственное исчезновение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.