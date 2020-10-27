Бизнесмен Фукс перечислил 2,7 млн грн семьям погибших и пострадавшего в авиакатастрофе в Харьковской области

Бизнесмен Павел Фукс перечислил 2,7 млн грн семьям офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, погибших и матери выжившего курсанта в авиакатастрофе вблизи Чугуева Харьковской области.

Об этом Павел Фукс сообщил в своем Telegram.

“По 100 000 грн перечислены каждой из 19 семей погибших курсантов и каждой из 7 семей членов экипажа. Также 100 тыс. грн переданы матери Вячеслава Золочевского, который сейчас проходит непростую реабилитацию”, – отметил бизнесмен.

Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего и полного восстановления Вячеславу Золочевскому.