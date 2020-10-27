События

19:19 27.10.2020

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

1 мин читать
Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

Работа светофоров была нарушена на пяти перекрёстках белорусской столицы во вторник, сообщили в МВД.

"Злоумышленники повредили провода шести светофоров на перекрёстках Партизанский проспект - улица Ванеева, Партизанский проспект - улица Буденного, Партизанский проспект - улица Кошевого, проспект Рокоссовского - улица Ванеева", - говорится в сообщении.

На места происшествий прибыла следственно-оперативная группа, столичная Госавтоинспекция с привлечением специалистов устранила неполадки и стабилизировала движение на участках.

"К слову, не обошлось без инцидентов - в период возникших неполадок на круговом перекрёстке проспекта Рокоссовского - улицы Ванеева произошло ДТП с участием двух единиц легкового транспорта - к счастью, пострадавших нет", - отметили в МВД.

"Призывы к повреждению светофорных объектов были опубликованы на некоторых телеграм-каналах. В этой связи столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что подобные действия могут не только дестабилизировать дорожную обстановку в части создания неудобств для участников дорожного движения, а также повлечь материальный ущерб, но и стать причиной непоправимых последствий", - добавили там.

Виновники устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Теги: #минск #мвд #светофоры #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:47 27.10.2020
Представитель белорусской оппозиции Латушко посоветовал бастующим уйти с улиц

Представитель белорусской оппозиции Латушко посоветовал бастующим уйти с улиц

14:04 27.10.2020
Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

19:42 26.10.2020
Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

Пейнтбольные ружья пустили в ход в Минске против "цепочек протеста"

19:08 26.10.2020
235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

17:27 26.10.2020
Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

16:12 26.10.2020
МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах – Геращенко

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах – Геращенко

14:58 26.10.2020
Тихановская заявила об активном начале национальной забастовки в Беларуси

Тихановская заявила об активном начале национальной забастовки в Беларуси

14:50 26.10.2020
МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

23:15 25.10.2020
Правозащитники сообщают о 280 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

Правозащитники сообщают о 280 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

18:25 25.10.2020
Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

Свыше 100 человек задержаны на протестных акциях в Беларуси – очевидцы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

Заместители главы Офиса президента Смирнов и Ковалив заразились COVID-19, Зеленский и Ермак здоровы – пресс-секретарь президента

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-главе Кагарлыцкого отделения полиции сообщили о подозрении - ГБР

Бизнесмен Фукс перечислил 2,7 млн грн семьям погибших и пострадавшего в авиакатастрофе в Харьковской области

Иран строит подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана - МАГАТЭ

КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу – источник в суде

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Украинский независимый морской профсоюз обращает внимание международных организаций на проблемы экологии морских вод возле Крыма

После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

В Черновцах из-за карантина ограничили работу кафе и ресторанов до 18:00

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА