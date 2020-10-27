Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске - МВД

Работа светофоров была нарушена на пяти перекрёстках белорусской столицы во вторник, сообщили в МВД.

"Злоумышленники повредили провода шести светофоров на перекрёстках Партизанский проспект - улица Ванеева, Партизанский проспект - улица Буденного, Партизанский проспект - улица Кошевого, проспект Рокоссовского - улица Ванеева", - говорится в сообщении.

На места происшествий прибыла следственно-оперативная группа, столичная Госавтоинспекция с привлечением специалистов устранила неполадки и стабилизировала движение на участках.

"К слову, не обошлось без инцидентов - в период возникших неполадок на круговом перекрёстке проспекта Рокоссовского - улицы Ванеева произошло ДТП с участием двух единиц легкового транспорта - к счастью, пострадавших нет", - отметили в МВД.

"Призывы к повреждению светофорных объектов были опубликованы на некоторых телеграм-каналах. В этой связи столичная Госавтоинспекция обращает внимание на то, что подобные действия могут не только дестабилизировать дорожную обстановку в части создания неудобств для участников дорожного движения, а также повлечь материальный ущерб, но и стать причиной непоправимых последствий", - добавили там.

Виновники устанавливаются, сообщили в ведомстве.