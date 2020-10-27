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18:48 27.10.2020

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

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Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, утвержает экс-нардеп Лещенко

Экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко утверждает, что Конституционный суд Украины принял решение по представлению депутатов из фракций "Оппозиционный блок – За життя" и "За майбутнє" и отменил антикоррупционную реформу.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАЗК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый" – написал Лещенко в Фейсбук вечером во вторник.

У агентства пока нет подтверждения данной информации.

Теги: #конституционный_суд #лещенко #коррупция #реформа
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