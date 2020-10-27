Украинский независимый морской профсоюз обращает внимание международных организаций на проблемы экологии морских вод возле Крыма

Украинский независимый морской профсоюз (УНМП) направил в профильные международные, межправительственные и неправительственные органы заявление, в котором говорится об усилении рисков и вызовов, опасных для экологии и населения Азово-Черноморского бассейна после 2014 года, когда Крымский полуостров и морские просторы вокруг него попали под контроль РФ.

Как сообщается на сайте УНПМ во вторник, эти проблемы в заявлении "Экологические и гуманитарные вызовы в морских пространствах вокруг Крыма" разделено на несколько групп: риски радиоактивного загрязнения, наземного загрязнения (особенно в Севастополе и других прибрежных городах), загрязнения с суден (в первую очередь с судов Черноморского флота и шельфовых платформ компании "Черноморнефтегаз"), эрозии морских ландшафтов из-за неконтролируемой добычи песка, неконтролируемого промышленного рыболовства.

"Все негативные экологические факторы, вызванные военно-экономической деятельностью в Крыму также составляют вызов для устойчивого развития прибрежных общин и их членов, включая морскую экономику", - говорится в заявлении.

УНМП призывает соответствующие межправительственные и неправительственные организации уделять больше внимания экологической ситуации в водах вокруг Крыма, особенно в контексте продолжающегося российско-украинского вооруженного конфликта. Таковое внимание может быть связано с поддержкой независимых экспертов и научных исследований этих экологических проблем, с отражением и освещением их на международном уровне, с организацией международных экологических экспедиций для исследования реальной ситуации в Черном и Азовском морях.

"Интересы сохранения экологической стабильности всего Черноморского региона полностью зависят от приверженности стран принципам международного права и дружеских отношений. Чтобы обеспечить надлежащие цивилизованные формы пользования морем морские державы и морской бизнес должны избегать действий, направленных на поддержку вышеупомянутого угнетения морской среды", - говорится в заявлении.

Заявление УНМП направлено в Европейскую экономическую комиссию ООН, в Программу ООН по окружающей среде, во Всемирную метеорологическую организацию, в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, в Межправительственную панель по изменению климата, в Европейское агентство окружающей среды, в Общую средиземноморскую комиссию по рыболовству, в Комиссию по защите Черного моря от загрязнения, в Комитет по выполнению Конвенции о влиянии на окружающую среду в трансграничном контексте. Также заявление было подано в природоохранные неправительственные структуры: Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, Океана, Международный союз по охране окружающей среды, Институт глобального зеленого роста, Конфедерацию европейских обществ экологического моделирования, Международный координатор мониторинга европейских побережий, Европейскую ассоциацию экологических и ресурсных экономистов, Черноморскую инициативу голубого роста.