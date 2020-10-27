После каникул в дистанционном формате будет работать только 7 киевских школ, остальные вернутся к очному обучению - КГГА

С четверга, 29 октября, после каникул в дистанционном формате в Киеве будут работать только семь школ, остальные вернутся к очному обучению, сообщила глава департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян.

"В четверг мы возвращаемся к образовательному процессу… У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга. Учителей, имеющих подтверждение о заболевании коронавирусом, у нас 1,5% от общего количества сотрудников", - сказала она в эфире телеканала "Наш" во вторник вечером.

Фиданян отметила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

Как сообщалось, с 21 по 29 октября школьники Киева ушли на каникулы.