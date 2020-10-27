Киевский горизбирком готов принимать протоколы с результатами выборов, но еще ни один райизбирком не готов их сдавать – глава комиссии

Киевская городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов с результатами выборов, заявляет глава комиссии Валентина Королькова.

"На данную минуту ни один район, ни один теризбирком не готов приехать в городскую территориальную избирательную комиссию для того, чтобы сдать протоколы", - сказала Королькова на онлайн-брифинг во вторник.

Отвечая на вопрос, правда ли, что ныне действующий городской голова Виталий Кличко побеждает в выборах мэра в первом туре, Королькова подчеркнула, что это можно будет сказать только после того, как городская территориальная избирательная комиссия получит протоколы от районных территориальных избирательных комиссий.

Она подчеркнула, что городская территориальная избирательная комиссия готова к приему протоколов.

По словам главы горизбиркома, на заседание Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которое продолжается, будут пропускать всех по удостоверениям членов комиссий и наблюдателей.

Королькова напомнила, что городская территориальная избирательная комиссия выдала удостоверения 18 тыс наблюдателям от политических партий и общественных организаций.