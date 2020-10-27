ГБР завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны Украины некачественных бронежилетов для нужд армии.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства обороны Украины закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. При этом должностные лица Минобороны и представители компании поставщика знали, что при условии намокания (дождевание) в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства", - сообщает пресс-служба ГБР.

Установленная сумма убытков государственному бюджету в результате закупки некачественных бронежилетов составила около 42 млн грн.

Ранее в рамках дела Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода. В целом в уголовном производстве уведомлены о подозрении восемь лиц, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.