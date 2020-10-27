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15:43 27.10.2020

В Черновцах из-за карантина ограничили работу кафе и ресторанов до 18:00

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В Черновцах из-за карантина ограничили работу кафе и ресторанов до 18:00

В г.Черновцы, г.Новоднестровск и трех районах Черновицкой области, которые находятся в "красной" зоне, ограничили работу ресторанов, кафе и столовых с 8:00 до 18:00, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднесторвске, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение во время заседания приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Так, со вторника, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно", - добавили в ОГА.

Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 26 октября. Города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области попали в "красную" зону.

Теги: #карантин #черновцы
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