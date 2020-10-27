События

15:34 27.10.2020

Заместители главы Офиса президента Смирнов и Ковалив заразились COVID-19, Зеленский и Ермак здоровы – пресс-секретарь президента

1 мин читать
Заместители главы Офиса президента Смирнов и Ковалив заразились COVID-19, Зеленский и Ермак здоровы – пресс-секретарь президента

Заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - сказала она агентству во вторник.

Мендель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - указала она.

Ранее Ковалив сообщила, что она вместе супругом и детьми заболела COVID-19. Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача

"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - написала она в Facebook.

Теги: #коронавирус #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 27.10.2020
Италия, Испания и Польша получили первые EUR17 млрд из фонда ЕС по сохранению рабочих мест в пандемию

Италия, Испания и Польша получили первые EUR17 млрд из фонда ЕС по сохранению рабочих мест в пандемию

14:51 27.10.2020
Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

14:03 27.10.2020
Минфин отчитался об использовании 34,1 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

Минфин отчитался об использовании 34,1 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

14:00 27.10.2020
Почти 5 млн жителей округа Кашгар в КНР проверили на коронавирус за 4 дня

Почти 5 млн жителей округа Кашгар в КНР проверили на коронавирус за 4 дня

13:35 27.10.2020
В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

13:32 27.10.2020
Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

12:40 27.10.2020
Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

11:27 27.10.2020
Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

Степанов: 30% пациентов с COVID-19 получают отрицательный ПЦР-тест

11:16 27.10.2020
В ВСУ за сутки у 83 человек подтвердили COVID-19

В ВСУ за сутки у 83 человек подтвердили COVID-19

10:43 27.10.2020
У 525 жителей Киева за сутки выявили COVID-19, скончались семь человек – Кличко

У 525 жителей Киева за сутки выявили COVID-19, скончались семь человек – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черновцах из-за карантина ограничили работу кафе и ресторанов до 18:00

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА