Заместители главы Офиса президента Смирнов и Ковалив заразились COVID-19, Зеленский и Ермак здоровы – пресс-секретарь президента

Заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мерам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - сказала она агентству во вторник.

Мендель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

"Сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус", - указала она.

Ранее Ковалив сообщила, что она вместе супругом и детьми заболела COVID-19. Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача

"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - написала она в Facebook.