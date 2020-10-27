События

14:41 27.10.2020

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

1 мин читать
В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов, после чего их передают в Центризбирком.

На инфографике, размещенной на странице ЦИК в соцсети Facebook, указано: до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливают итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

До 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.

После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая, в свою очередь, сразу публикует их.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Теги: #результаты #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 27.10.2020
В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

14:33 27.10.2020
В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах в Украине

В ЦИК назвали сроки установления результатов на местных выборах в Украине

13:37 27.10.2020
В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

13:36 27.10.2020
ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

13:13 27.10.2020
Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

12:46 27.10.2020
Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

12:03 27.10.2020
В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

11:46 27.10.2020
"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

10:39 27.10.2020
Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

10:31 27.10.2020
Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

Почти 5 млн жителей округа Кашгар в КНР проверили на коронавирус за 4 дня

В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА