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14:04 27.10.2020

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

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Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, предложил отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста.

"Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - сказал Лукашенко во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

"То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - заявил он.

Лукашенко снова повторил свой тезис о том, что никого не надо "просить и уговаривать", так как это бесполезно.

"В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать", - сказал Лукашенко.

Он также обратился к родителям школьников и студентов "убрать своих детей с улицы", чтобы "потом не было больно".

"А с остальными (участниками протестов - ИФ) мы будем разбираться по всей строгости закона", - предупредил Лукашенко.

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.

Теги: #лукашенко #беларусь
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