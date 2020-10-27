Почти 5 млн жителей округа Кашгар в КНР проверили на коронавирус за 4 дня

Всех 4,7 млн жителей округа Кашгар проверили на коронавирус, положительный результат тест на нуклеиновую кислоту показал только у 183 человек, сообщает агентство China News.

"В округе Кашгар нужно было проверить на коронавирус 4 746 500 человек, к 17 часам 27 октября (14.00 мск) тестирование... было завершено. За исключением 183 человек из уезда Шуфу, о положительных результатах которых сообщалось ранее, у всех результаты отрицательные", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в социальной сети Weibo.

Власти решили проверить на COVID-19 все население округа Кашгар после обнаружения одного бессимптомного случая заражения в субботу.