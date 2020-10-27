События

13:37 27.10.2020

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

1 мин читать

В г.Черноморске (Одесская область) участковая избирательная комиссия обнаружила отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", сообщает гражданская сеть "Опора".

"Поздно вечером 26 октября члены участковой избирательной комиссии №УИК 511026 (г.Черноморск Одесской области) во время сдачи избирательной документации в городскую территориальную избирательную комиссию обнаружили отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии "Доверяй делам", - сказано в сообщении.

В "Опоре" рассказали, что, члены УИК не смогли объяснить, где находится пакет с бюллетенями, отметив, что на избирательном участке его тоже нет.

"После этого представитель политической партии "Доверяй делам" в Черноморской городской ТИК вызвала на место полицию", - говорится в сообщении.

В то же время позже территориальная избирательная комиссия, посовещавшись, рассмотрела уточнение о том, что эти бюллетени ошибочно упаковали вместе с бюллетенями за другую партию. После этого ТИК приняла решение оставить документацию на повторный подсчет всех бюллетеней. Представитель "Доверяй делам" написал соответствующее заявление в полицию.

Согласно ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня наказываются штрафом от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

Теги: #одесская_область #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 27.10.2020
В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

14:41 27.10.2020
В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

13:36 27.10.2020
ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

13:13 27.10.2020
Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

12:46 27.10.2020
Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

12:03 27.10.2020
В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

11:46 27.10.2020
"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

10:39 27.10.2020
Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

10:31 27.10.2020
Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

Садовый готов к дебатам с оппонентом по второму туру выборов мэра Львова

10:14 27.10.2020
В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

В ЦИК назвали сроки установления результатов местных выборов в Украине

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Лукашенко требует выгонять из белорусских вузов оппозиционных студентов и преподавателей

Почти 5 млн жителей округа Кашгар в КНР проверили на коронавирус за 4 дня

В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА