Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что вместе супругом и детьми заболела COVID-19.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами", - написала Ковалив на странице в Facebook во вторник.

Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствует себя удовлетворительно и находятся под наблюдением врача

"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", - добавила она.