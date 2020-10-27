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12:17 27.10.2020

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

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Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Министерство по делам ветеранов Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе.

"В настоящее время в обществе приобретает распространение такое явление, как формирование предвзято-негативного отношения к ветеранам войны. Прежде всего, это происходит из-за активного освещения в СМИ отдельных негативных поступков ветеранов и замалчивание положительных примеров, которых на самом деле гораздо больше. Результатом таких процессов становится дистанцирование общества от ветеранов и даже проявление пренебрежения к ним. Эти явления усиливаются мерами информационной агрессии против Украины и ее защитников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отмечают, что для формирования позитивного восприятия обществом ветерана войны-образца героизма и патриотизма необходим системный подход.

С этой целью министерством был разработан проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе.

Ожидается, что реализация Концепции обеспечит успешную реинтеграцию ветеранов войны в мирную жизнь в качестве активных, трудоспособных членов общества, создаст положительную информационную среду для защитников Украины и сформирует уважительное отношение граждан к ветеранам-защитникам.

Теги: #ветераны #минветеранов #проект
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