Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Министерство по делам ветеранов Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе.

"В настоящее время в обществе приобретает распространение такое явление, как формирование предвзято-негативного отношения к ветеранам войны. Прежде всего, это происходит из-за активного освещения в СМИ отдельных негативных поступков ветеранов и замалчивание положительных примеров, которых на самом деле гораздо больше. Результатом таких процессов становится дистанцирование общества от ветеранов и даже проявление пренебрежения к ним. Эти явления усиливаются мерами информационной агрессии против Украины и ее защитников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отмечают, что для формирования позитивного восприятия обществом ветерана войны-образца героизма и патриотизма необходим системный подход.

С этой целью министерством был разработан проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе.

Ожидается, что реализация Концепции обеспечит успешную реинтеграцию ветеранов войны в мирную жизнь в качестве активных, трудоспособных членов общества, создаст положительную информационную среду для защитников Украины и сформирует уважительное отношение граждан к ветеранам-защитникам.