Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

Тяжелая ракета-носитель Atlas V 3 ноября стартует на орбиту с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск планируется осуществить во временное окно с 17:30 до 20:10 по времени Восточного побережья США с 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый спутник NROL-101, вес которого достигает трех тонн, предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.