События

12:07 27.10.2020

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

1 мин читать
Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

Тяжелая ракета-носитель Atlas V 3 ноября стартует на орбиту с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск планируется осуществить во временное окно с 17:30 до 20:10 по времени Восточного побережья США с 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый спутник NROL-101, вес которого достигает трех тонн, предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

Теги: #ракета #сша #разведка #спутник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 27.10.2020
В Сенате США одобрили кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда

В Сенате США одобрили кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда

07:24 27.10.2020
Расходы на вакцинацию против COVID-19 могут быть покрыты в рамках программ Medicare или Medicaid

Расходы на вакцинацию против COVID-19 могут быть покрыты в рамках программ Medicare или Medicaid

01:16 27.10.2020
США приветствуют ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане

США приветствуют ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане

23:59 26.10.2020
Премьер Армении: усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу

Премьер Армении: усилия США по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу

21:00 26.10.2020
ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

ЕС получил разрешение ВТО увеличить пошлины на импорт из США, но надеется уладить спор

20:15 26.10.2020
Трамп утверждает, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

Трамп утверждает, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня

19:52 26.10.2020
Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – временный поверенный в делах США в Украине

Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – временный поверенный в делах США в Украине

06:01 26.10.2020
Байден полагает, что в "клеветнической кампании" в отношении него может иметься "российский след"

Байден полагает, что в "клеветнической кампании" в отношении него может иметься "российский след"

04:42 26.10.2020
Байден считает Россию главной угрозой для США, Китай - большим конкурентом

Байден считает Россию главной угрозой для США, Китай - большим конкурентом

03:08 26.10.2020
Трамп в случае своего переизбрания планирует уволить главу Минобороны, директоров ЦРУ и ФБР - СМИ

Трамп в случае своего переизбрания планирует уволить главу Минобороны, директоров ЦРУ и ФБР - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чехии вводят комендантский час в целях борьбы с распространением COVID-19

Замглавы Офиса президента Ковалив и ее семья заболели COVID-19

Кучер вновь обещает инициировать увольнение руководителя Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

В ВСУ за сутки у 83 человек подтвердили COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА