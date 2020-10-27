События

12:03 27.10.2020

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

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В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

В туалете в здании Малиновской райгосадминистрации (Одесса), где в настоящее время располагается территориальная избирательная комиссия (ТИК), нашли подозрительный предмет. Полиция выяснила, что это ручная дымовая граната (не относится к категории боеприпасов).

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Одесской области, после обнаружения неизвестного предмета в государственное учреждение на улице Генерала Петрова вызвали полицию. На место прибыли следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.

По результатам проверки установлено, что это пиротехническое изделие - ручная дымовая граната, которая к категории боеприпасов не принадлежит.

"ТИК работает в обычном режиме", - подчеркнули в полиции.

Теги: #граната #выборы #одесса #тик
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