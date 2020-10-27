События

12:00 27.10.2020

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

1 мин читать
Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украинское правительство приняло решение по оптимизации оформления электронных виз (е-Виз), в том числе для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса, сообщает посольство Украины в Таиланде.

"С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/;

- заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Отмечается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

Электронная виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнение служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ.

Теги: #украина #е_визы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 27.10.2020
Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

11:07 27.10.2020
В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

07:38 27.10.2020
В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

07:16 27.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

06:57 27.10.2020
На Буковине 389 случаев заболевания коронавирусом

На Буковине 389 случаев заболевания коронавирусом

06:06 27.10.2020
Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

03:35 27.10.2020
Ощадбанк продлил карты переселенцев с истекшим сроком действия до 1 января 2021 года

Ощадбанк продлил карты переселенцев с истекшим сроком действия до 1 января 2021 года

01:13 27.10.2020
В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

21:44 26.10.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

21:22 26.10.2020
Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В ОАСК подтвердили информацию об отдельном определении суда по Сытнику

В Украине за сутки 6677 заболевших Covid-19, выздоровели 2799, умерли 126 человек – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

В здании ТИК в Одессе нашли ручную дымовую гранату

Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

В ВСУ за сутки у 83 человек подтвердили COVID-19

В ОАСК подтвердили информацию об отдельном определении суда по Сытнику

У 525 жителей Киева за сутки выявили COVID-19, скончались семь человек – Кличко

В Киеве вход на три станции метро во вторник могут ограничить из-за футбола

Среди персонала Чернобыльской АЭС выявлено 40 случаев заболевания COVID-19

Полиция Сумской области объявила о подозрении главе незаконной участковой избирательной комиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА