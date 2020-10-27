В ВСУ за сутки у 83 человек подтвердили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 83 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет – 1 383 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 3 734 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 358 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

Так, из 83 новых случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 16 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 67 человек:

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.