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11:07 27.10.2020

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

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В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В помещении посольства Украины в Азербайджанской Республике во вторник состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины в г.Шемахы.

"Во время церемонии посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в г.Шемахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шемахы", - сообщает пресс-служба посольства Украины вАзербайджане.

Консульский округ почетного консула Украины в г.Шемахы будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы АР.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами", - отметили в украинском посольстве.

Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

Теги: #украина #консульство #азербайджан
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