В ОАСК подтвердили информацию об отдельном определении суда по Сытнику

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) заявляют, что информация об отдельном определении касательно директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника является правдивой.

"Об отдельном определении касательно директора НАБУ - не фейк. Новость будет размещена на сайте ОАСК", - написал судья-спикер ОАСК Богдан Санин на странице в Facebook во вторник.

Ранее в СМИ сообщили, что Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Так, суд решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

Согласно информации издания "Украинская правда", основанием якобы является решение Конституционного суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.