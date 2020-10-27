У 525 жителей Киева за сутки выявили COVID-19, скончались семь человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 525 человек подтвердили коронавирус, скончались семь человек, выздоровели – 176, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Семеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 706 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 887", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, заболели: 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет; 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет; 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Также заболели 17 медиков.

"В больниц столицы госпитализировали 88 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 176 человек. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева", - добавил Кличко.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 104, в Днепровском – 92, в Оболонском районе - 91 случай.

"Относитесь ответственно к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом! При первых симптомах заболевания обращайтесь к семейному врачу. Носите маску и пользуйтесь антисептиками, не забывайте о социальной дистанции! Берегите себя!", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.