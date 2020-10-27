События

10:10 27.10.2020

В Киеве вход на три станции метро во вторник могут ограничить из-за футбола

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В Киеве вход на три станции метро во вторник могут ограничить из-за футбола

В Киеве, во вторник, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Милан) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", начало футбольного матча на НСК "Олимпийский" запланировано на 19:55

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что ограничения применяются из соображений безопасности - во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Теги: #киев #метро #футбол
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