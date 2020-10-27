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07:16 27.10.2020

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

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Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 26 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В частности, стрелковое оружие наемники применили неподалеку Марьинки и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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